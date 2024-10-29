Реджис Прогрейс планирует перейти в полусредний дивизион

Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе американец Реджис Прогрейс после поражения от британца Джека Кэттеролла заявил, что уже в следующем поединке планирует выступить в рамках полусреднего дивизиона.

«Мне очень тяжело давалась сгонка в последних боях, и я уже давно думал о том, чтобы подняться в весе. Мне надоело быть худым, я не чувствую полноценной силы и знаю, что мне комфортнее было бы выступать на категорию выше. Сейчас мне нужно отдохнуть и восстановиться, после чего провести один-два боя в новом весе, и я буду готов драться с топами этого дивизиона», — приводит слова Прогрейса Boxingnews24.

Напомним, 26 октября в Манчестере Прогрейс проиграл британцу Джеку Кэттероллу единогласным решением судей в главном событии боксёрского вечера от Эдди Хирна (Matchroom Boxing).