Хабиб опубликовал фото с Родри после победы испанца в номинации на «Золотой мяч»

Член Зала славы UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал совместное фото с полузащитником «Манчестер Сити» и национальной команды Испании Родри после его победы в номинации на «Золотой мяч».

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор занял второе место в голосовании за награду, Джуд Беллингем стал третьим. В топ-5 вошли Даниэль Карвахаль («Реал») и Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

В прошлом сезоне обладателем «Золотого мяча» стал нападающий «Интер Майами» Лионель Месси. Аргентинский нападающий выигрывал трофей восемь раз и является рекордсменом по этому показателю.

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