Сергей Павлович сразится с Жаирзиньо Розенстрайком 1 февраля — MMA Mania

Бывший претендент на временный титул UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Сергей Павлович выступит на турнире UFC Fight Night 250, который состоится 1 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сообщает издание MMA Mania.

Соперником Павловича станет девятый номер рейтинга суринамец Жаирзиньо Розенстрайк.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC on ABC 6 в июне, Павлович проиграл единогласным решением соотечественнику Александру Волкову. Поражение стало для него вторым подряд, ранее он досрочно уступил британцу Тому Аспиналлу.

Розенстрайк на UFC 305 в августе одолел раздельным решением австралийца Тая Туивасу.