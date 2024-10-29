Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чимаев поднялся на третью строчку рейтинга UFC в среднем весе, Шара Буллет — в топ-15

Чимаев поднялся на третью строчку рейтинга UFC в среднем весе, Шара Буллет — в топ-15
Комментарии

Обновились рейтинги американского бойцовского промоушена UFC после номерного турнира UFC 308, прошедшего на минувших выходных в Абу-Даби (ОАЭ).

Хамзат Чимаев, досрочно победивший в первом раунде бывшего чемпиона организации в среднем весе (до 84 кг) австралийца Роберта Уиттакера, поднялся на третью строчку дивизиона.

Непобеждённый россиянин Шарабутдин Магомедов, нокаутировавший в третьем раунде армянина Армена Петросяна, вошёл в топ-15 среднего веса и расположился на 14-й строчке.

Напомним, действующим чемпионом UFC в среднем весе является южноафриканец Дрикус дю Плессси.

Материалы по теме
Чимаев: я не хотел драться с Уиттакером

ОАЭ — земля Чимаева. В Абу-Даби Борз безупречен

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android