Чимаев поднялся на третью строчку рейтинга UFC в среднем весе, Шара Буллет — в топ-15

Обновились рейтинги американского бойцовского промоушена UFC после номерного турнира UFC 308, прошедшего на минувших выходных в Абу-Даби (ОАЭ).

Хамзат Чимаев, досрочно победивший в первом раунде бывшего чемпиона организации в среднем весе (до 84 кг) австралийца Роберта Уиттакера, поднялся на третью строчку дивизиона.

Непобеждённый россиянин Шарабутдин Магомедов, нокаутировавший в третьем раунде армянина Армена Петросяна, вошёл в топ-15 среднего веса и расположился на 14-й строчке.

Напомним, действующим чемпионом UFC в среднем весе является южноафриканец Дрикус дю Плессси.

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