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Бахрам Муртазалиев сломал руку перед боем с Тимом Цзю

Бахрам Муртазалиев сломал руку перед боем с Тимом Цзю
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Чемпион IBF в первом среднем весе (до 69,9 кг) россиянин Бахрам Муртазалиев вышел на поединок с австралийцем Тимом Цзю со сломанной рукой. Об этом рассказал тренер бойца Роман Калантарян.

«У нас был 50-процентный план, поскольку у Бахрама не было правой руки. Его костяшка в районе мизинца запала. Всю неделю перед боем мы прикладывали лёд к его руке, он не хотел сниматься, несмотря на перелом руки. Мы никому ничего не сказали.

Я посоветовал ему: «Не бей справа, если только это действительно не будет нужно». Поэтому мы сосредоточились на том, чтобы выбрасывать больше хуков справа вместо правых прямых. Уверен, Цзю ожидал, что мы будем бить прямые удары», — приводит слова издание BoxingScene.

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