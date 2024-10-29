Промоутер Фьюри: Тайсон сделает с Усиком то же, что и с Уайлдером

Фрэнк Уоррен, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри, высказался о предстоящем реванше подопечного с украинцем Александром Усиком, который состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

«Я уверен, всё будет так, как и сказал Тайсон. Я верю, что он победит. Я считал, что он победил в первом бою с Деонтеем Уайлдером, но он завершился ничьей. Тайсон понял, что нужно делать, побывав на полу, и сделал работу во втором бою. И я чувствую, что он должен сделать то же и с Усиком», — приводит слова Уоррена издание talkSPORT.

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