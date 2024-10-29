Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Промоутер Фьюри: Тайсон сделает с Усиком то же, что и с Уайлдером

Промоутер Фьюри: Тайсон сделает с Усиком то же, что и с Уайлдером
Комментарии

Фрэнк Уоррен, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри, высказался о предстоящем реванше подопечного с украинцем Александром Усиком, который состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

«Я уверен, всё будет так, как и сказал Тайсон. Я верю, что он победит. Я считал, что он победил в первом бою с Деонтеем Уайлдером, но он завершился ничьей. Тайсон понял, что нужно делать, побывав на полу, и сделал работу во втором бою. И я чувствую, что он должен сделать то же и с Усиком», — приводит слова Уоррена издание talkSPORT.

Материалы по теме
Рой Джонс объяснил, почему Усик — фаворит в реванше с Фьюри

Тайсон Фьюри отдал дань уважения Александру Усику

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android