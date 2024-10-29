Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дюбуа ответил, кому отдаёт предпочтение в реванше Усик — Фьюри

Дюбуа ответил, кому отдаёт предпочтение в реванше Усик — Фьюри
Комментарии

Чемпион IBF в супертяжёлом весе британец Даниэль Дюбуа высказался о предстоящем титульном реванше между украинцем Александром Усиком и соотечественником Тайсоном Фьюри, который состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Я по-прежнему ставлю на победу Фьюри. Надеюсь, что наш парень сделает это. Усика можно побеждать. Фьюри должен наброситься на него и вырубить. Отличный бой, я брошу вызов победителю», – сказал Дюбуа в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Первый бой Усика и Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе состоялся 18 мая и завершился победой украинца раздельным судейским решением (113-115, 114-113, 115-112).

Материалы по теме
Рой Джонс объяснил, почему Усик — фаворит в реванше с Фьюри
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android