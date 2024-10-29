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Генри Сехудо сказал, кто должен стать «Бойцом года» в UFC

Генри Сехудо сказал, кто должен стать «Бойцом года» в UFC
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо назвал бойца организации, который, по его мнению, должен быть признан лучшим в нынешнем году.

«Было бы глупо не дать награду «Боец года» Илии Топурии. Топурия побил двух кандидатов на Зал славы. Перейра, уйди с дороги, есть «Боец года», и зовут его Илия Топурия», — сказал Сехудо на своём YouTube-канале.

На минувшем турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ) Топурия нокаутировал в третьем раунде американца Макса Холлоуэя, проведя первую защиту титула. В феврале на UFC 298 грузинский боец досрочно победил звёздного австралийца Алекса Волкановски.

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