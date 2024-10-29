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Камару Усман — о победе Шары Буллета на UFC 308: я не могу нанести даже один такой удар

Камару Усман — о победе Шары Буллета на UFC 308: я не могу нанести даже один такой удар
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Бывший чемпион UFC нигериец Камару Усман прокомментировал досрочную победу российского средневеса Шарабутдина Магомедова в поединке с армянином Арменом Петросяном на турнире UFC 308.

«Обратите внимание на креативность… Какой двойной бэкфист! Я не могу выбросить даже один. Мне не хватает баланса, чтобы выбросить хотя бы один, а он сделал это дважды подряд и вынес Петросяна.

Его креативность удивляет. Да, это большая версия Забита [Магомедшарипова]. Хотя это был непростой бой для него. Петросян определённо выиграл первый раунд. И, возможно, забрал второй. Это не был лёгкий бой», — сказал Усман на своём YouTube-канале.

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