Промоутер Титов: бокс — это классическая музыка. А кулачка — модная и попсовая

Генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов сравнил профессиональный бокс с кулачными боями.

«Боксу уже более ста лет. Он всегда был и всегда будет. Не хочу умалять заслуги других видов единоборств, я ко всем отношусь с уважением. Но если проводить параллель с музыкой, то бокс – это классическая музыка. А бои на голых кулаках мне напоминают что-то современное, модное, попсовое. Соответственно и разная аудитория.

Голые кулаки смотрят в основном подростки, ну либо взрослые, которым нравятся бои наподобие уличных драк возле злачных заведений», — сказал Титов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.