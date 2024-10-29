Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Промоутер Титов: бокс — это классическая музыка. А кулачка — модная и попсовая

Промоутер Титов: бокс — это классическая музыка. А кулачка — модная и попсовая
Комментарии

Генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов сравнил профессиональный бокс с кулачными боями.

«Боксу уже более ста лет. Он всегда был и всегда будет. Не хочу умалять заслуги других видов единоборств, я ко всем отношусь с уважением. Но если проводить параллель с музыкой, то бокс – это классическая музыка. А бои на голых кулаках мне напоминают что-то современное, модное, попсовое. Соответственно и разная аудитория.

Голые кулаки смотрят в основном подростки, ну либо взрослые, которым нравятся бои наподобие уличных драк возле злачных заведений», — сказал Титов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android