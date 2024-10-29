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Камару Усман: такие парни, как Илия Топурия, меняют спорт

Камару Усман: такие парни, как Илия Топурия, меняют спорт
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Бывший чемпион UFC нигериец Камару Усман высказался о действующем обладателе титула организации в полулёгком весе (до 65 кг) грузине Илии Топурии.

«Баланс Илии Топурии даёт ему возможность так плавно драться. Он всегда находится в позиции для удара, потому что никогда не теряет опору. И он в любой момент способен менять уровни атаки. Этот парень – особенный, и люди начинают это понимать.

Когда Конор Макгрегор появился, он был особенным. Когда такие парни, разрушители, появляются, они в определённой степени меняют спорт. Вот каким мне видится Илия», — сказал Усман на своём YouTube-канале.

Ранее Иван Штырков оценил шансы Топурии в бою с Махачевым.

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