Волкановски назвал желаемые сроки реванша с Топурией

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски считает, что его реванш с действующим обладателем титула грузином Илией Топурией может состояться уже в начале 2025 года.

«Я много раз дрался на территории соперника. Меня не раз освистывали, но турнир в Испании был бы грандиозным. Только представьте. Вопрос, когда это произойдёт.

Если это произойдёт в конце 2025 года, то мой простой составит почти два года. Я не становлюсь моложе. У меня осталась последняя попытка завоевать титул, и я отдам всё. Надеюсь, мы сделаем это в начале следующего года», — сказал Волкановски в подкасте Ариэля Хельвани.