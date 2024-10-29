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Боксёр Двали рассказал о своём здоровье после трагичного избиения в Крыму

Боксёр Двали рассказал о своём здоровье после трагичного избиения в Крыму
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Известный российский боксёр чемпион Европы Дмитрий Двали рассказал о своём восстановлении после трагичного инцидента минувшим летом.

«Мое состояние среднестабильное, лечу, езжу по больницам. Буквально в четверг вернулся из Уфы, был в клинике Мулдашева. Потихоньку лечимся, прогнозов никаких не дают. Дай бог, прорвёмся.

Пока суммарно было шесть операций, прогнозов никаких нет, повторюсь. Сколько ещё будет операций — непонятно. Всему своё время. Когда всё закончится, я обязательно всё расскажу. Просто сейчас нет никакой конкретики. Глаз не видит», — приводит слова Двали «Матч ТВ».

Напомним, в конце июля СМИ сообщили, что Двали был избит группой мужчин в Крыму, заступившись за молодого человека. Боксёр получил перелом орбитальной кости и тяжёлую травму глаза, приведшую к потере зрения.

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