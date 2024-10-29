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Опубликован полный кард турнира ONE 169 с участием Анатолия Малыхина

Азиатская лига ONE Championship анонсировала кард турнира ONE 169, который состоится 9 ноября на стадионе «Люмпини» в Бангкоке.

Главный бой: чемпионский бой по ММА в тяжёлом весе

Анатолий Малыхин (Россия) vs Умар Кейн (Сенегал)

Соглавный бой: чемпионский бой по муай-тай в наилегчайшем весе

Родтанг Джитмуангнон (Таиланд) vs Джейкоб Смит (Великобритания)

Соглавный бой: чемпионский бой по кикбоксингу в минимальном весе

Джеки Бунтан (США) vs Аниса Мексен (Алжир / Франция)

ММА, наилегчайший вес

Адриано Мораес (Бразилия) vs Дэнни Кингад (Филиппины)

Муай-тай, наилегчайший вес

Конгторони Сор Соммай (Таиланд) vs Тагир Халилов (Россия)

ММА, лёгкий вес

Кейд Руотоло (США) vs Ахмед Мужтаба (Пакистан)

Кикбоксинг, минимальный вес

Сэм-А Гайянгхадао (Таиланд) vs Чжан Пэймянь (Китай)

ММА, тяжёлый вес

Маркус Алмейда (Бразилия) vs Амир Алиакбари (Иран)

Муай-тай, полулёгкий вес

Эдди Абасоло (США) vs Мохамед Юнес Рабах (Алжир)

ММА, жанский минимальный вес

Аяка Миура (Япония) vs Макарена Арагон (Аргентина)

Муай-тай, минимальный вес

Алиф Сор Дечапан (Малайзия / Таиланд) vs Вальтер Гонсалвес (Бразилия)