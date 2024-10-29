Опубликован полный кард турнира ONE 169 с участием Анатолия Малыхина

Азиатская лига ONE Championship анонсировала кард турнира ONE 169, который состоится 9 ноября на стадионе «Люмпини» в Бангкоке.
Главный бой: чемпионский бой по ММА в тяжёлом весе
Анатолий Малыхин (Россия) vs Умар Кейн (Сенегал)
Соглавный бой: чемпионский бой по муай-тай в наилегчайшем весе
Родтанг Джитмуангнон (Таиланд) vs Джейкоб Смит (Великобритания)
Соглавный бой: чемпионский бой по кикбоксингу в минимальном весе
Джеки Бунтан (США) vs Аниса Мексен (Алжир / Франция)
ММА, наилегчайший вес
Адриано Мораес (Бразилия) vs Дэнни Кингад (Филиппины)
Муай-тай, наилегчайший вес
Конгторони Сор Соммай (Таиланд) vs Тагир Халилов (Россия)
ММА, лёгкий вес
Кейд Руотоло (США) vs Ахмед Мужтаба (Пакистан)
Кикбоксинг, минимальный вес
Сэм-А Гайянгхадао (Таиланд) vs Чжан Пэймянь (Китай)
ММА, тяжёлый вес
Маркус Алмейда (Бразилия) vs Амир Алиакбари (Иран)
Муай-тай, полулёгкий вес
Эдди Абасоло (США) vs Мохамед Юнес Рабах (Алжир)
ММА, жанский минимальный вес
Аяка Миура (Япония) vs Макарена Арагон (Аргентина)
Муай-тай, минимальный вес
Алиф Сор Дечапан (Малайзия / Таиланд) vs Вальтер Гонсалвес (Бразилия)