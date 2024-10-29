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Брат Фьюри: если Тайсон сделает то же самое в реванше с Усиком, бой опять получится равным

Брат Фьюри: если Тайсон сделает то же самое в реванше с Усиком, бой опять получится равным
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Шейн Фьюри, брат двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, высказался о его предстоящем реванше с украинцем Александром Усиком, который состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

«Если Тайсон сделает всё так же, как и в первый раз, то бой опять получится максимально конкурентным. И это при том, что Тайсон хорошо боксировал.

Да, было несколько ошибок. Но если он сделает всё так же, то и результат будет таким же. А вот если Тайсон сумеет приспособиться, исход будет другим. Причём приспособиться не только физически, но и психологически», — сказал Шейн в интервью на YouTube-канале iFL TV.

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