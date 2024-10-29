Василевский: не думаю, что Шару Буллета сейчас кто-то сможет остановить

Именитый российский боец смешанного стиля Вячеслав Василевский высказался о перспективах непобеждённого средневеса Шарабутдина Магомедова в UFC.

«Шара сам газует, и я не думаю, что сейчас кто-то сможет его остановить. Даже из борцов. И в UFC это прекрасно понимают, видят в нём потенциал, что он яркий, харизматичный парень, привлекает публику. Поэтому Шара может стать чемпионом. Я давно говорю об этом. Сейчас он на таком кураже, что его сложно остановить», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Ранее тренер Магомедова назвал желаемого соперника для россиянина после UFC 308.

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