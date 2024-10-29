Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Василевский: не думаю, что Шару Буллета сейчас кто-то сможет остановить

Василевский: не думаю, что Шару Буллета сейчас кто-то сможет остановить
Комментарии

Именитый российский боец смешанного стиля Вячеслав Василевский высказался о перспективах непобеждённого средневеса Шарабутдина Магомедова в UFC.

«Шара сам газует, и я не думаю, что сейчас кто-то сможет его остановить. Даже из борцов. И в UFC это прекрасно понимают, видят в нём потенциал, что он яркий, харизматичный парень, привлекает публику. Поэтому Шара может стать чемпионом. Я давно говорю об этом. Сейчас он на таком кураже, что его сложно остановить», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Ранее тренер Магомедова назвал желаемого соперника для россиянина после UFC 308.

Материалы по теме
Тренер Шары Буллета назвал желаемого соперника для россиянина после UFC 308

Как Шара Буллет покоряет мир:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android