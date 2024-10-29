«Может вырубить». Василевский высказался о потенциальном бое Шара Буллет — Адесанья

Именитый российский боец смешанного стиля Вячеслав Василевский высказался о потенциальном поединке в среднем весе (до 84 кг) UFC между новозеландцем Исраэлем Адесаньей и соотечественником Шарабутдином Магомедовым.

«Бой с Адесаньей был бы очень интересным. Как раз Адесанья из тех соперников, которые стилистически подходят для Шары. Они даже чем-то похожи. Но Шара, наверное, ещё более непредсказуемый. Поэтому бой точно будет интересный. Думаю, Шара что-нибудь придумает в очередной раз. Причём он сам до конца не знает, что именно, но он может вырубить Адесанью», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.