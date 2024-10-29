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Василевский: Чимаев — машина, он и дю Плесси может смять

Василевский: Чимаев — машина, он и дю Плесси может смять
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Именитый российский боец смешанного стиля Вячеслав Василевский считает, что непобеждённый чеченский боец UFC, выступающий в среднем весе (до 84 кг), Хамзат Чимаев способен победить действующего чемпиона UFC в среднем весе южноафриканца Дрикуса дю Плесси.

«Чимаев — машина. Перед боем я давал шансы 60 на 40. Меня Уиттакер удивил боем с Алискеровым, я даже видел Роберта фаворитом. Но Чимаев в своей манере, как катком его переехал. Думаю, он и дю Плесси может физухой сломать. Забороть, задушить, смять за счёт физической силы, габаритов и мощи», — сказал Василевский в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

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