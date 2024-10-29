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Джонни Уокер проведёт поединок с российским бойцом на турнире UFC 311 — инсайдер

Джонни Уокер проведёт поединок с российским бойцом на турнире UFC 311 — инсайдер
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Топовый бразильский боец UFC, выступающий в полутяжёлом весе (до 93 кг), Джонни Уокер проведёт следующий поединок против узбекско-российского бойца UFC Богдана Гуськова на турнире UFC 311, который состоится в январе. Об этом сообщил известный инсайдер и журналист Марсель Дорфф на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 22 июня на турнире UFC on ABC 6 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), бразильский атлет разделил октагон с бывшим претендентом на титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе албано-швейцарским бойцом Волканом Оздемиром. Бой завершился победой Волкана нокаутом в первом раунде.

Богдан Гуськов, в свою очередь, в последнем бою, который состоялся 27 апреля, победил американца Райана Спэнна техническим нокаутом во втором раунде.

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