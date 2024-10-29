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Магомед Анкалаев: в UFC просто спасают и оберегают Алекса Перейру от меня

Магомед Анкалаев: в UFC просто спасают и оберегают Алекса Перейру от меня
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Топовый боец UFC, выступающий в полутяжёлом весе, россиянин Магомед Анкалаев считает, что матчмейкеры UFC намеренно не организовывают ему поединок с действующим чемпионом UFC в полутяжёлом весе бразильцем Алексом Перейрой.

«Алекса Перейру оберегают. Не понимаю, зачем UFC занимается этим. Мы в курсе, что он показывает захватывающие бои, дерётся в стойке и является отличным ударником. Моё мнение — в UFC стараются спасти его [от поединка со мной]», — приводит слова Анкалаева портал Sherdog.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 308, Магомед победил единогласным решением судей Александара Ракича.

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