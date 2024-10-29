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Хамзат Чимаев станцевал лезгинку в отеле после победы над Робертом Уиттакером

Хамзат Чимаев станцевал лезгинку в отеле после победы над Робертом Уиттакером
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Топовый и непобеждённый чеченский боец UFC, выступающий в среднем весе (до 84 кг), Хамзат Чимаев станцевал лезгинку после победы над бывшим обладателем чемпионского пояса UFC в среднем весе австралийцем Робертом Уиттакером.

Напомним, на турнире UFC 308, который состоялся 26 октября в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты), Чимаев победил Уиттакера с помощью залома шеи в первом раунде. Их бой являлся соглавным событием турнира. Для чеченского бойца эта победа стала восьмой в североамериканской лиге и 14-й в профессиональной карьере.

Ранее Вячеслав Василевский заявил, что Хамзат Чимаев способен победить чемпиона UFC в среднем весе Дрикуса дю Плесси.

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