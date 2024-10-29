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Генри Сехудо: Чимаев сделал с Уиттакером то же, что и Хабиб с Конором. Дайте ему титульник

Генри Сехудо: Чимаев сделал с Уиттакером то же, что и Хабиб с Конором. Дайте ему титульник
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Бывший чемпион UFC в наилегчайшем (до 57 кг) и легчайшем весе (до 61 кг) американец Генри Сехудо считает, что топовый и непобеждённый чеченский боец UFC, выступающий в среднем весе (до 84 кг), Хамзат Чимаев должен драться за титул чемпиона UFC в среднем весе.

«Я был неправ насчёт Хамзата Чимаева. Он в значительной степени сделал [с Робертом Уиттакером] то же самое, что и Хабиб [Нурмагомедов] сделал с Конором Макгрегором. Хамзат, по сути, вышел в октагон и разбил Уиттакера. сейчас нам надо отодвинуть Шона Стрикленда на второй план и организовать Чимаеву бой с дю Плесси. Дайте Хамзату титульный шанс», — приводит слова Генри портал BJ Penn.

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