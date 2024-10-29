Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Иржи Прохазка рассказал, когда планирует провести следующий поединок

Иржи Прохазка рассказал, когда планирует провести следующий поединок
Комментарии

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) чех Иржи Прохазка рассказал, когда планирует провести следующий поединок в североамериканском промоушене.

«Я хотел бы провести следующий бой в начале следующего года. Это всё, что я могу сказать на данный момент. Теперь всё зависит от UFC», — приводит слова Прохазки аккаунт Championship Rounds в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 29 июня в Лас-Вегасе (США) на турнире UFC 303, Прохазка разделил октагон с действующим обладателем чемпионского титула UFC в полутяжёлом весе бразильцем Алексом Перейрой. Бой завершился победой Поатана нокаутом во втором раунде.

Материалы по теме
Видео
Иржи Прохазка начал тренировочные сборы в Японии и показал, как оттачивает свою технику
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android