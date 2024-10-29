Бывший обладатель чемпионского титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) чех Иржи Прохазка рассказал, когда планирует провести следующий поединок в североамериканском промоушене.

«Я хотел бы провести следующий бой в начале следующего года. Это всё, что я могу сказать на данный момент. Теперь всё зависит от UFC», — приводит слова Прохазки аккаунт Championship Rounds в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 29 июня в Лас-Вегасе (США) на турнире UFC 303, Прохазка разделил октагон с действующим обладателем чемпионского титула UFC в полутяжёлом весе бразильцем Алексом Перейрой. Бой завершился победой Поатана нокаутом во втором раунде.