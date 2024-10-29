Стало известно решение суда по делу о нападении Джона Джонса на агента допинг-контроля

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в полутяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс достиг предварительного соглашения с агентом допинг-контроля организации Drug Free Sport International (DFSI). Об этом сообщает портал MMA Fighting.

Судья округа Берналилло штата Нью-Мехико Асра Эллиотт утвердила соглашение между пострадавшим и Джонсом. Согласно договору, Джон будет обязан в течение следующих 90 дней проходить четырёхчасовой курс по управлению гневом. Если он выполнит это условие, тогда предъявленные обвинения (нападение на человека и вмешательство в коммуникацию) будут сняты.

«Я хотел бы выразить свою благодарность системе правосудия за быстрое решение этого вопроса, которое подтверждает мою невиновность и позволяет мне сосредоточиться на предстоящем бое. С нетерпением жду возможности защитить свой титул в тяжёлом весе 16 ноября в «Мэдисон Сквер Гарден», — приводит слова Джона портал MMA Fighting.

Напомним, согласно первоначальной информации, Джонс находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, когда в дом вошли сотрудники DFSI. Он отказался сдавать анализы для проверки на наличие запрещённых веществ. После очередной просьбы американец стал угрожать убить одного из сотрудников, а также отобрал у него телефон.