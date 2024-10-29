Тренер Шары Буллета ответил, когда его подопечный проведёт следующий бой в UFC

Гор Азизян, являющийся тренером топового и непобеждённого бойца UFC, выступающего в среднем весе (до 84 кг), Шарабутдина Магомедова, более известного как Шара Буллет, ответил, когда его подопечный проведёт следующий бой в североамериканской лиге.

«Сейчас все счастливы, все довольны. Мы уже готовимся к 1 февраля. Соперник пока неизвестен, но нам уже бой дали: 1 февраля в Саудовской Аравии. Это может быть и Исраэль Адесанья. Куда уж больше «вау»!» — сказал Гор в эфире телеканала UDAR.

26 октября в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) на турнире UFC 308 состоялся поединок между Шарабутдином и представителем Армении Арменом Петросяном. Бой завершился победой Магомедова нокаутом бэкфистом за несколько секунд до конца второго раунда. Для Шары эта победа стала четвёртой подряд в североамериканской лиге.