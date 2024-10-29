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Майк Тайсон: если в бою с Джейком Полом я буду плох, то лучше умру в ринге, чем в больнице

Майк Тайсон: если в бою с Джейком Полом я буду плох, то лучше умру в ринге, чем в больнице
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Легендарный американский боксёр Майк Тайсон рассказал о своём настрое на поединок с известным блогером и соотечественником Джейком Полом.

«Если одержу победу в бою с Джейком, то стану бессмертным. Если буду плох, то лучше умру в ринге. Мне не хотелось бы испускать дух на больничной койке», — приводит слова Тайсона портал Middle Easy.

Поединок между Тайсоном и Полом состоится в ночь с 15 на 16 ноября и пройдёт по формуле восьми раундов по две минуты, но будет носить статус официального.

В общей сложности на счету Тайсона 50 побед при шести поражениях. Пол за время карьеры в боксе принял участие в 11 поединках, в которых одержал 10 побед и потерпел одно поражение.

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