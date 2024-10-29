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Тренер Махачева поделился мыслями о потенциальном бое своего подопечного с Илией Топурией

Тренер Махачева поделился мыслями о потенциальном бое своего подопечного с Илией Топурией
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Хавьер Мендес, являющийся тренером действующего обладателя титула UFC в лёгком весе Ислама Махачева, поделился мыслями о потенциальном бое своего подопечного с чемпионом UFC в полулёгком весе Илией Топурией.

«Илия является лучшим боксёром в UFC. Так что было бы глупо пытаться соревноваться с ним в этом аспекте. Просто неразумно. Это было бы похоже на то, что Илия решил бы засабмитить Ислама. Точно так же неразумно. Чтобы одержать победу, нужно иметь чёткий геймплан и хорошо выполнять его.

Не думаю, что кто-то сможет удерживать Ислама на земле. Я говорю это, основываясь на своих наблюдениях. Единственным человеком, кто действительно составлял конкуренцию Исламу в борьбе, был Хабиб. Чем дольше Ислам борется, тем хуже становится его сопернику», — приводит слова Мендеса портал Bloody Elbow.

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