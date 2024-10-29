Шара Буллет — о возможном реванше с Петросяном: за такие деньги хоть каждый день готов

Топовый и непобеждённый российский боец UFC, выступающий в среднем весе (до 84 кг), Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, готов дать реванш армянскому бойцу Армену Петросяну.

— Армен хочет реванш, желательно незамедлительно. Хотел бы ты повторно подраться с ним?

— Да вперёд! Хоть в Макао через месяц готов подраться. С Арменом хоть каждый день готов драться, за такие деньги.

— Самые большие деньги за твою карьеру?

— Да, — приводит слова Магомедова портал Sport24.

Поединок между Шарой и Арменом состоялся 26 октября в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) на турнире UFC 308. Бой завершился победой Магомедова нокаутом бэкфистом за несколько секунд до конца второго раунда. Для Шары эта победа стала четвёртой подряд в североамериканской лиге.