Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Шара Буллет — о возможном реванше с Петросяном: за такие деньги хоть каждый день готов

Шара Буллет — о возможном реванше с Петросяном: за такие деньги хоть каждый день готов
Аудио-версия:
Комментарии

Топовый и непобеждённый российский боец UFC, выступающий в среднем весе (до 84 кг), Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, готов дать реванш армянскому бойцу Армену Петросяну.

— Армен хочет реванш, желательно незамедлительно. Хотел бы ты повторно подраться с ним?
— Да вперёд! Хоть в Макао через месяц готов подраться. С Арменом хоть каждый день готов драться, за такие деньги.

— Самые большие деньги за твою карьеру?
— Да, — приводит слова Магомедова портал Sport24.

Поединок между Шарой и Арменом состоялся 26 октября в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) на турнире UFC 308. Бой завершился победой Магомедова нокаутом бэкфистом за несколько секунд до конца второго раунда. Для Шары эта победа стала четвёртой подряд в североамериканской лиге.

Материалы по теме
Тренер Шары Буллета ответил, когда его подопечный проведёт следующий бой в UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android