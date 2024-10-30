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Златан Ибрагимович отреагировал на яркую победу бойца Хамзата Чимаева на UFC 308

Златан Ибрагимович отреагировал на яркую победу бойца Хамзата Чимаева на UFC 308
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Бывший капитан сборной Швеции по футболу, а ныне советник ФК «Милан» Златан Ибрагимович отреагировал на победу топового и непобеждённого бойца UFC, который выступает в среднем весе (до 84 кг), Хамзата Чимаева над бывшим чемпионом UFC в среднем весе австралийцем Робертом Уиттакером.

«Хамзат Чимаев — следующий чемпион», — написал на своей странице в социальных сетях Златан, прикрепив к подписи видео, на котором чеченский боец душит Уиттакера.

Чимаев и Ибрагимович знакомы и несколько раз тренировались вместе в Швеции в зале All Stars.

Хамзат Чимаев победил Роберта Уиттакера заломом шеи в первом раунде на турнире UFC 308, который прошёл 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ). Таким образом, он одержал восьмую победу в североамериканской лиге.

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