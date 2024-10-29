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Коста — о Чимаеве: не буду более просить UFC, чтобы они скормили мне этого козлопаса

Коста — о Чимаеве: не буду более просить UFC, чтобы они скормили мне этого козлопаса
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Бывший претендент на титул чемпиона UFC в среднем весе (до 84 кг) бразилец Пауло Коста высказался в адрес топового и непобеждённого бойца UFC чеченца Хамзата Чимаева.

«Я больше не буду просить UFC, чтобы они скормили мне этого козлопаса, поскольку наш бой в любом случае состоится. Приму этот вызов с честью», — написал на своей странице в социальных сетях Коста.

Напомним, на турнире UFC 308, который состоялся 26 октября в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты), Чимаев победил Уиттакера с помощью залома шеи в первом раунде. Для чеченского бойца эта победа стала восьмой в североамериканской лиге и 14-й – в профессиональной карьере.

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