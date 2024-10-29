Член Зала славы UFC — Стипе Миочичу: прикончи Джона Джонса и стань королём!

Член Зала славы UFC Марк Коулман поддержал бывшего обладателя титула UFC в тяжёлом весе Стипе Миочича и пожелал ему победы в поединке с действующим чемпионом UFC в тяжёлом весе Джоном Джонсом.

«Ты сможешь [победить Джона Джонса], чемпион! Прикончи его и стань королём», — написал Марк на своей странице в социальных сетях.

Напомним, поединок между Джоном и Стипе состоится 16 ноября на турнире UFC 309 в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден».

В последнем поединке, который состоялся в марте на турнире UFC 260, Стипе провёл реванш с камерунцем Фрэнсисом Нганну. Бой завершился победой Хищника нокаутом во втором раунде.