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Член Зала славы UFC — Стипе Миочичу: прикончи Джона Джонса и стань королём!

Член Зала славы UFC — Стипе Миочичу: прикончи Джона Джонса и стань королём!
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Член Зала славы UFC Марк Коулман поддержал бывшего обладателя титула UFC в тяжёлом весе Стипе Миочича и пожелал ему победы в поединке с действующим чемпионом UFC в тяжёлом весе Джоном Джонсом.

«Ты сможешь [победить Джона Джонса], чемпион! Прикончи его и стань королём», — написал Марк на своей странице в социальных сетях.

Напомним, поединок между Джоном и Стипе состоится 16 ноября на турнире UFC 309 в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден».

В последнем поединке, который состоялся в марте на турнире UFC 260, Стипе провёл реванш с камерунцем Фрэнсисом Нганну. Бой завершился победой Хищника нокаутом во втором раунде.

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