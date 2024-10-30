Конор Макгрегор намекнул на своё появление в популярном реслинг-промоушене WWE

Легендарный боец смешанных единоборств и первый в истории UFC двойной чемпион, владевший одновременно поясами в разных весовых категориях — в полулёгком и лёгком весе, Конор Макгрегор в социальных сетях намекнул на своё появление в популярном реслинг-промоушене World Wrestling Entertainment (WWE), прокомментировав ролик с участием неоспоримого чемпиона WWE Коди Роудса.

«Чемпион WWE Коди Роудс развлекается и пробует мой виски! Первоклассно! Обожаю это! Коди, до скорой встречи», — написал Макгрегор в социальных сетях.

Коди Роудс — сын легендарного рестлера прошлого века Дасти Роудса и единокровный брат Дастина Роудса. После карьеры в борьбе он пошёл по стопам отца и старшего брата и присоединился к WWE в 2006 году, первоначально получив место в Ohio Valley Wrestling (OVW). Роудс также известен по работе в All Elite Wrestling (AEW), где он занимал должность исполнительного вице-президента и был первым и трёхкратным чемпионом TNT AEW. В 2022 году покинул компанию и присоединился вновь к WWE, став одним из главных лиц федерации.

Напомним, UFC и WWE являются являются дочерними компаниями медиаконгломерата TKO Group Holdings.