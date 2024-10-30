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Дастин Порье назвал победителя в поединке Чарльз Оливейра — Майкл Чендлер

Дастин Порье назвал победителя в поединке Чарльз Оливейра — Майкл Чендлер
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Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Дастин Порье предположил, кто одержит победу в поединке между экс-обладателем титула UFC в лёгком весе бразильцем Чарльзом Оливейрой и экс-претендентом на титул UFC соотечественником Майклом Чендлером.

«Если Чарльз Оливейра выйдет на этот бой с тем же настроем, что и на поединок против меня или на первый поединок против Майкла, то он победит. Очевидно, Чендлер очень взрывной парень, невероятный спортсмен и может нокаутировать Чарльза. Однако моё мнение таково, что Оливейра будет лучше везде — и в стойке, и на земле», — приводит слова Порье портал Bloody Elbow.

Бой между Майклом и Чарльзом состоится 16 ноября на турнире UFC 309.

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