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Павлович отреагировал на слух об организации боя с Розенстрайком

Павлович отреагировал на слух об организации боя с Розенстрайком
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Бывший претендент на временный титул UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Сергей Павлович прокомментировал слух об организации боя с девятым номером рейтинга суринамцем Жаирзиньо Розенстрайком.

Напомним, ранее стал известно, что поединок бойцов может состояться 1 февраля на турнире UFC Fight Night 250 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Ну что, друзья, скоро веселье! Следим за новостями и за подготовкой», — написал Павлович в социальных сетях.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC on ABC 6 в июне, Павлович проиграл единогласным решением соотечественнику Александру Волкову. Розенстрайк на UFC 305 в августе одолел раздельным решением австралийца Тая Туивасу.

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