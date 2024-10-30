Волкановски ответил, способен ли Топурия победить Ислама Махачева

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски высказался о потенциальном поединке между звёздами организации, грузином Илией Топурией и россиянином Исламом Махачевым.

«Может ли он нокаутировать Ислама? Да, конечно, он может нокаутировать любого в обоих дивизионах.

Он может попасть, но это его единственный шанс. Выйти и действительно победить Ислама, даже провести приём или повалить его… Думаю, это очень маловероятно», — сказал Волкановски в подкасте Ариэля Хельвани.

Ранее Иван Штырков оценил шансы Топурии в бою с Махачевым.

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