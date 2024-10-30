Абдель-Азиз: Усман Нурмагомедов запомнится как один из величайших бойцов

Известный менеджер Али Абдель-Азиз высказался о действующем чемпионе Bellator в лёгком весе (до 70 кг) россиянине Усмане Нурмагомедове.

«Этот парень запомнится как один из величайших бойцов», — написал Абдель-Азиз в социальной сети X (ранее Twitter).

Усману Нурмагомедову 26 лет. Дебютировал как профессионал в 2017 году, с 2021 года выступал в Bellator до поглощения организации PFL. В ноябре 2022-го завоевал чемпионский титул в лёгком весе (до 70 кг), победив бразильца Патрики Фрейре. В своём последнем бою одолел единогласным решением соотечественника Александра Шаблия.

Ранее Усман Нурмагомедов рассказал, когда планирует переход в UFC.