Диего Лопес заявил о готовности сразиться с Волкановски в феврале

Третий номер рейтинга UFC в полулёгком весе (до 65 кг) бразилец Диего Лопес заявил о готовности сразиться за временный титул с австралийцем Алексом Волкановски на турнире в Сиднее, запланированном на февраль.

«Илия сказал, что хочет взять паузу. И UFC ещё не определились с датой турнира в Испании. Логичнее всего было бы провести бой с Волкановски за временный титул в Сиднее. Он сам предложил это, и я согласился», — приводит слова Лопеса издание MMA Fighting.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся на UFC 306, Лопес победил единогласным решением экс-претендента американца Брайана Ортегу.

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