Тренер Махачева — о победе Топурии над Холлоуэем: вот так нужно драться в MMA

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC россиянина Ислама Махачева, прокомментировал победу действующего обладателя титула в полулёгком дивизионе (до 65 кг) грузина Илии Топурии в поединке с американцем Максом Холлоуэем.

«Когда Илия легко повалил Макса в первом раунде, я сказал: «Вот так вы должны драться в ММА». У него очень сильная ударная техника. Возможно, он лучший боксёр в дивизионе.

Он очень точен. Он нечасто бьёт ногами, но великолепно пользуется своим боксом. Это универсальный боец, но бокс – его сильнейшая сторона», — сказал Мендес в интервью YouTube-каналу Submission Radio.

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