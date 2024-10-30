Тренер Махачева — о победе Топурии над Холлоуэем: вот так нужно драться в MMA

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC россиянина Ислама Махачева, прокомментировал победу действующего обладателя титула в полулёгком дивизионе (до 65 кг) грузина Илии Топурии в поединке с американцем Максом Холлоуэем.
«Когда Илия легко повалил Макса в первом раунде, я сказал: «Вот так вы должны драться в ММА». У него очень сильная ударная техника. Возможно, он лучший боксёр в дивизионе.
Он очень точен. Он нечасто бьёт ногами, но великолепно пользуется своим боксом. Это универсальный боец, но бокс – его сильнейшая сторона», — сказал Мендес в интервью YouTube-каналу Submission Radio.
Топурия отправляет спарринг-партнёров в нокдаун