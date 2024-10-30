Топурия остался недоволен бонусом за победу на UFC 308

Обладатель титула UFC в полулёгком весе (до 65 кг) непобеждённый грузин Илия Топурия признался, что остался недоволен бонусом в размере $ 50 тыс. за победу на турнире UFC 308, прошедшем на минувших выходных в Абу-Даби (ОАЭ).

«Я нокаутировал Макса Холлоуэя, а Дана дал мне всего $ 50 тыс.? Надеюсь, что он даст мне немного больше», — приводит слова Топурии пресс-служба UFC.

Напомним, на минувшем турнире UFC 308 в Абу-Даби Топурия нокаутировал в третьем раунде американца Макса Холлоуэя, проведя первую защиту титула.

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