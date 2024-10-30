UFC исключил семь бойцов из своего ростера

Бойцовский промоушен UFC уволил семь бойцов. Ниже приведёт полный список:
Робелис Деспейн (1-2 UFC), тяжёлый вес (до 120 кг)
Матеус Николау (4-3 UFC), наилегчайший вес (до 57 кг)
Джесси Батлер (0-2 UFC), легчайший вес (до 61 кг)
Тамирес Видаль (1-3 UFC), легчайший вес (до 61 кг)
Харалампос Григориу (0-2 UFC), легчайший вес (до 61 кг)
Винисиус Сальвадор (0-3 UFC), легчайший вес (до 61 кг)
Даниэль Пинеда (2-4-1), полулёгкий вес (до 65 кг)
Ранее обновился рейтинг американского промоушена в среднем весе (до 84 кг). Хамзат Чимаев поднялся на третью строчку, россиянин Шарабутдин Магомедов вошёл в топ-15.