Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

UFC исключил семь бойцов из своего ростера

UFC исключил семь бойцов из своего ростера
Комментарии

Бойцовский промоушен UFC уволил семь бойцов. Ниже приведёт полный список:

Робелис Деспейн (1-2 UFC), тяжёлый вес (до 120 кг)
Матеус Николау (4-3 UFC), наилегчайший вес (до 57 кг)
Джесси Батлер (0-2 UFC), легчайший вес (до 61 кг)
Тамирес Видаль (1-3 UFC), легчайший вес (до 61 кг)
Харалампос Григориу (0-2 UFC), легчайший вес (до 61 кг)
Винисиус Сальвадор (0-3 UFC), легчайший вес (до 61 кг)
Даниэль Пинеда (2-4-1), полулёгкий вес (до 65 кг)

Ранее обновился рейтинг американского промоушена в среднем весе (до 84 кг). Хамзат Чимаев поднялся на третью строчку, россиянин Шарабутдин Магомедов вошёл в топ-15.

Материалы по теме
Чимаев поднялся на третью строчку рейтинга UFC в среднем весе, Шара Буллет — в топ-15
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android