UFC исключил семь бойцов из своего ростера

Бойцовский промоушен UFC уволил семь бойцов. Ниже приведёт полный список:

Робелис Деспейн (1-2 UFC), тяжёлый вес (до 120 кг)

Матеус Николау (4-3 UFC), наилегчайший вес (до 57 кг)

Джесси Батлер (0-2 UFC), легчайший вес (до 61 кг)

Тамирес Видаль (1-3 UFC), легчайший вес (до 61 кг)

Харалампос Григориу (0-2 UFC), легчайший вес (до 61 кг)

Винисиус Сальвадор (0-3 UFC), легчайший вес (до 61 кг)

Даниэль Пинеда (2-4-1), полулёгкий вес (до 65 кг)

Ранее обновился рейтинг американского промоушена в среднем весе (до 84 кг). Хамзат Чимаев поднялся на третью строчку, россиянин Шарабутдин Магомедов вошёл в топ-15.