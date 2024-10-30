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Тренер Махачева оценил шансы Волкановски в реванше с Топурией

Тренер Махачева оценил шансы Волкановски в реванше с Топурией
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Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC россиянина Ислама Махачева, высказался о потенциальном титульном реванше полулегковесов Илии Топурии и Алекса Волкановски.

«Хорошо, если этот бой станет следующим. У Волкановски был перерыв, он мог подумать о себе. У него два поражения нокаутами, и это нехорошо для его карьеры. У него осталось не так уж и много времени.

Волкановски очень умён, он не повторяет ошибок. Он знает, с чем ему предстоит столкнуться. Думаю, он будет часто бить ногами. И ему стоит быть осторожным в боксе. Как, впрочем, и Топурии. Трудно сказать, что произойдёт. Волкановски может легко вернуть себе титул. Алекс по-прежнему актуален», — сказал Мендес в интервью YouTube-каналу Submission Radio.

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