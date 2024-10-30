Фьюри: если кто-то и должен был меня побить, то это Усик

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри высказался о поражении от украинца Александра Усика, поединок с которым состоялся в мае.

«Если кто-то и должен был меня победить, то это Усик, и я рад, что это сделал он, потому что он христианин и семьянин. Так что я отдаю должное этому парню», — сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Напомним, реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Ранее Энди Ли, член тренерского штаба Фьюри, рассказал о проблемах в первом бою с Усиком.

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