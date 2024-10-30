Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Эдди Хирн назвал фаворита в реванше Усик — Фьюри

Эдди Хирн назвал фаворита в реванше Усик — Фьюри
Комментарии

Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа, назвал фаворита в реванше между украинцем Александром Усиком и соотечественником Тайсоном Фьюри, который состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Фьюри очень умён. И у него умные люди в углу. К несчастью, всё это есть и у Александра Усика. Так что мои деньги на стороне Усика, особенно после первого боя.

Я хочу увидеть победу Тайсона Фьюри, но лишь потому, что я британец и хочу устроить его бой с Энтони Джошуа. Я хочу этого, но нужно признать, что Фьюри является аутсайдером», — сказал Хирн в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Материалы по теме
Рой Джонс объяснил, почему Усик — фаворит в реванше с Фьюри
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android