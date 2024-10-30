Эдди Хирн назвал фаворита в реванше Усик — Фьюри

Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа, назвал фаворита в реванше между украинцем Александром Усиком и соотечественником Тайсоном Фьюри, который состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Фьюри очень умён. И у него умные люди в углу. К несчастью, всё это есть и у Александра Усика. Так что мои деньги на стороне Усика, особенно после первого боя.

Я хочу увидеть победу Тайсона Фьюри, но лишь потому, что я британец и хочу устроить его бой с Энтони Джошуа. Я хочу этого, но нужно признать, что Фьюри является аутсайдером», — сказал Хирн в интервью YouTube-каналу iFL TV.