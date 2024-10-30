Тренер Деонтея Уайлдера сделал заявление о карьере американца

Малик Скотт, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе американца Деонтея Уайлдера (43-4-1, 42 KO), заявил, что его подопечный должен вернуться на ринг в 2025 году.

«Мы потерпели неудачу в бою с Чжан Чжилэем, но жизнь продолжается. Деонтею нужно было провести операции и восстановиться. Посмотрим, каким будет 2025 год. Но бои — часть Деонтея, и он будет драться снова», — сказал Скотт в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в июне, Уайлдер проиграл техническим нокаутом в пятом раунде китайцу Чжан Чжилэю. Поражение стало вторым подряд для американца.