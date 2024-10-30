Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тренер Деонтея Уайлдера сделал заявление о карьере американца

Тренер Деонтея Уайлдера сделал заявление о карьере американца
Комментарии

Малик Скотт, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе американца Деонтея Уайлдера (43-4-1, 42 KO), заявил, что его подопечный должен вернуться на ринг в 2025 году.

«Мы потерпели неудачу в бою с Чжан Чжилэем, но жизнь продолжается. Деонтею нужно было провести операции и восстановиться. Посмотрим, каким будет 2025 год. Но бои — часть Деонтея, и он будет драться снова», — сказал Скотт в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в июне, Уайлдер проиграл техническим нокаутом в пятом раунде китайцу Чжан Чжилэю. Поражение стало вторым подряд для американца.

Материалы по теме
«Даже не говорите про Уайлдера». Беллью назвал самого опасного нокаутёра в истории
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android