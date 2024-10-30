Хавьер Мендес: Махачев поднялся бы в полусредний вес вместо боя с Топурией

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянина Ислама Махачева, не считает, что его подопечный будет заинтересован в поединке с грузином Илией Топурией.

«Надеюсь, нашей следующей защитой титула станет Арман [Царукян], он заслужил это. Если всё пройдёт хорошо… Думаю, что Ислам выбрал бы вместо Топурии больший вызов, переход в полусредний вес, если это будет возможно. Это больший вызов для него, думаю, он бы хотел поступить так. Но всё зависит от того, что предложит UFC», — сказал Мендес в интервью YouTube-каналу Submission Radio.

Ранее Иван Штырков оценил шансы Топурии в бою с Махачевым.