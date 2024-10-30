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Стал известен возможный соперник Дюбуа в случае отказа Джошуа от реванша

Стал известен возможный соперник Дюбуа в случае отказа Джошуа от реванша
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Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе новозеландец Джозеф Паркер (35-3, 23 KO) может заменить Энтони Джошуа в поединке с Даниэлем Дюбуа, если Джошуа откажется от незамедлительного реванша, сообщает инсайдер Майкл Бенсон.

«Тренер Джозефа Паркера заявил, что они буду готовы бросить вызов Даниэлю Дюбуа за титул чемпиона мира по версии IBF в супертяжёлом весе 22 февраля, если реванш с Энтони Джошуа не состоится», — написал Бенсон в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, поединок Джошуа и Дюбуа состоялся 21 сентября в Лондоне (Великобритания) и завершился досрочной победой чемпиона в пятом раунде.

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