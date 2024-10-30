Hardcore откроет новые промоушены. Недавно лигу лишили двух лицензий

Глава Hardcore Media Анатолий Сульянов рассказал об изменениях в структуре организации в 2025 году после лишения лицензий Hardcore FC и Hardcore Boxing.

«Количество проектов Hardcore Media увеличится в два раза. Холдинг откроет промоушены по кикбоксингу и тайскому боксу, грэпплингу и джиу-джитсу, запустит новый проект – Hardcore Martial Arts, где будут медиаистории с участием профессиональных спортсменов, например, из вольной и греко-римской борьбы, самбо и дзюдо, а также других различных дисциплин, которые входят в олимпийскую семью и которым необходим вектор медиаразвития», – цитирует Сульянова пресс-служба Hardcore.

Напомним, 14 октября стало известно, что Федерация бокса России (ФБР) отозвала лицензии у Hardcore FC и Hardcore Boxing. В июле 2024 года ФБР уже приостанавливала действие лицензии Hardcore FC. Тогда организации было вынесено предупреждение.