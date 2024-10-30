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Утверждён состав сборной России на ЧМ по самбо — 2024

Федерация самбо России утвердила состав мужской и женских сборных на предстоящий чемпионат мира, который пройдёт 8-10 ноября в Астане (Казахстан).

Состав сборной России на чемпионат мира — 2024:

Женщины спортивное самбо

50 кг Фёдорова Татьяна ПФО (Чебоксары)

54 кг Луканина Анастасия УФО (Екатеринбург)

59 кг Шуянова Татьяна ПФО (Выкса)

65 кг Дорошенко Екатерина СПб (Санкт-Петербург)

72 кг Посылкина Олеся УФО (Верхняя Пышма)

80 кг Речкалова Дарья УФО (Екатеринбург)

+80 кг Артошина Ольга СФО (Красноярск)

Мужчины спортивное самбо

58 кг Хертек Саян МОС (Москва)

64 кг Фёдоров Александр ПФО (Чебоксары)

71 кг Тюряев Шамиль МОС (Москва)

79 кг Калинин Денис МОС (Москва)

88 кг Рябов Сергей МОС (Москва)

98 кг Коновалов Антон ЦФО (Владимир)

+98 кг Солдатенков Степан ЦФО (Королёв)

Женщины боевое самбо

54 кг Лоткова Вера УФО (Екатеринбург)

59 кг Сердюк Нина ЦФО (Воскресенск)

65 кг Истомина Софья УФО (Екатеринбург)

72 кг Полякова Яна УФО (Екатеринбург)

80 кг Гаспарян Анжела СЗФО (Калининград)

Мужчины боевое самбо

58 кг Гамзаев Мухтар СКФО (Махачкала)

64 кг Хабибулаев Шейх-Мансур ДВФО (Петропавловск-Камчатский)

71 кг Зиннатов Ролан ПФО (Кстово)

79 кг Абгарян Ованес ЦФО (Кострома)

88 кг Алиханов Абусупиян ПФО (Кстово)

98 кг Елисеев Дмитрий СПб (Санкт-Петербург)

+98 кг Кашурников Михаил МОС (Москва)