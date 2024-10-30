Мендес: Чимаев способен побить многих, даже в полутяжёлом весе

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC Ислама Махачева, прокомментировал победу Хамзата Чимаева над Робертом Уиттакером.

«Да, это было невероятно. Роб хорошо защищался. Я понимал, что Чимаев повалит его, и хотел увидеть, как Роберт будет защищаться. Он хорошо справлялся… Но затем, когда Чимаев начал проводить приём, я подумал, что Уиттакер постучал слишком рано. Это не было удушение, что произошло? Затем я уже узнал, что его челюсть сломана.

Бой доказал, что Хамзат, как я всегда и считал, это не шутки. Он способен побить многих, даже в полутяжёлом весе. Я действительно так сильно верю в него», — сказал Мендес в интервью YouTube-каналу Submission Radio.