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Мендес: Чимаев способен побить многих, даже в полутяжёлом весе

Мендес: Чимаев способен побить многих, даже в полутяжёлом весе
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Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC Ислама Махачева, прокомментировал победу Хамзата Чимаева над Робертом Уиттакером.

«Да, это было невероятно. Роб хорошо защищался. Я понимал, что Чимаев повалит его, и хотел увидеть, как Роберт будет защищаться. Он хорошо справлялся… Но затем, когда Чимаев начал проводить приём, я подумал, что Уиттакер постучал слишком рано. Это не было удушение, что произошло? Затем я уже узнал, что его челюсть сломана.

Бой доказал, что Хамзат, как я всегда и считал, это не шутки. Он способен побить многих, даже в полутяжёлом весе. Я действительно так сильно верю в него», — сказал Мендес в интервью YouTube-каналу Submission Radio.

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