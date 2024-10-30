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Тренер Топурии: хочу, чтобы Махачев стал следующим

Тренер Топурии: хочу, чтобы Махачев стал следующим
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Хорхе Климент, тренер чемпиона UFC в полулёгком весе (до 65 кг) грузина Илии Топурии, выступил за организацию поединка своего бойца с россиянином Исламом Махачевым.

«Кого бы я выбрал следующим? Ислама (смеётся). Я думаю, что это тот самый бой. Если Илия победит, в 27 лет… Он дрался с Волкановски, он дрался с Холлоуэем, а теперь — Ислам… Если он финиширует его, а особенность Илии в том, что он идёт на территорию соперников… Вау. Это будет эпично», — сказал Климент в интервью на YouTube-канале Submission Radio.

Ранее Иван Штырков оценил шансы Топурии в бою с Махачевым.

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